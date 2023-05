POPOLI: SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE, CASSAZIONE CONFERMA 4 ANNI E MEZZO RECLUSIONE A EX GESTORE NIGHT

POPOLI – Quattro anni e mezzo di reclusione più il pagamento delle spese di giudizio: la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna per un 69 enne di Popoli (Pescara), ex gestore di un night club.

L’inchiesta – riporta l’Ansa – risale al 2006. L’uomo è comparso in tutte le sedi giudiziarie per le accuse di favoreggiamento, induzione e sfruttamento della prostituzione in relazione al periodo dal 2006 al 2011 quando gestiva un night a Popoli.

Le indagini avevano permesso di accertare, tramite appostamenti, interrogatori, intercettazioni telefoniche, che i gestori del locale inducevano le ragazze dipendenti (tutte dell’est Europa), ad avere prestazioni sessuali a pagamento all’interno o all’esterno del locale, ricavandone un notevole guadagno economico.

Sempre secondo l’accusa, il 69 enne, insieme ad altri, avrebbe messo in piedi un’organizzazione per reclutare le donne e agevolarne la prostituzione. Nel corso dei tre gradi di giudizio sono cadute le accuse di lesioni e ritorsioni.

Il 69 enne si trova in detenzione domiciliare non avendo un quadro clinico compatibile con il carcere.

