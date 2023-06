POPOLI TERME: FDI, “ORA 35 MILIONI IN ARRIVO PER CONCRETIZZARE PROGETTO DI RILANCIO”

PESCARA “La visione di un territorio reattivo e coeso, l’azione politica improntata sulla responsabilità e sull’interesse al bene comune costituisce l’orizzonte dell’agire politico di Fratelli d’Italia, a tutti i livelli istituzionali, e oggi nel nostro territorio vede realizzare un progetto di grande ambizione, grazie alla volontà e determinazione del commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli, e del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio“.

Così dichiarano, in una nota, il consigliere comunale di Popoli (Pescara) Simona Bucciarelli (Fdi) e il presidente del circolo cittadino Nico Di Giandomenico.

“Con la deliberazione, ieri, della cabina di coordinamento integrata sono stati attivati investimenti per il nostro territorio di oltre 35 milioni di euro che vedono coinvolti il Comune, il concessionario termale e altre 13 iniziative d’impresa, il tutto nel medesimo giorno in cui il Consiglio regionale ha approvato la legge per la nuova denominazione della città in ‘Popoli Terme’. La concretezza del governo Marsilio e del commissario Castelli dimostrano ancora volta l’attenzione di Fratelli d’italia alla crescita del nostro territorio con risultati tangibili. Prosegue l’impegno del partito nel sostenere idee progettuali orientate al bene della nostra comunità e a beneficio delle aree interne e dell’intero Abruzzo” concludono Bucciarelli Di Giandomenico, in rappresentanza dell’intero circolo FdI Popoli.