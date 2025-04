POPOLI TERME: IL 15 APRILE “GIORNATA DEL MADE IN ITALY” PATROCINATA DAL MINISTERO

POPOLI TERME – Patrocinata dal Ministero per lo sviluppo economico, si svolgerà martedì 15 Aprile, nello Stabilimento Terme Inn Popoli (in via Gran Sasso 5), la Giornata del Made in Italy. Hanno già aderito 32 aziende/associazioni espositrici. Nell’occasione, le Terme saranno aperte a tutti e sarà possibile visitarle e conoscere in anteprima le novità per la stagione 2025.

Il programma: Tour guidato della struttura: Illustrazione dei servizi spa, termali e riabilitativi; Esposizione e degustazione dei prodotti del territorio; Prova gratuita di trattamenti su prenotazione (info: 085/987781); Bus navetta gratuito dalla stazione e dal centro di Popoli Terme (Pescara).

Tra le tante iniziative che si svolgeranno nella struttura, ci sono: 8,30: apertura Stand, 9,30: Inaugurazione Open Day e saluti autorità (Sindaci e Rappresentanti Regionali), 10,30: Lezione di Educazione al Benessere, con la prof. Patrizia Corazzini, il prof. Adriano Ghisetti, la dott.ssa Rossella Antonucci e il dott. Giorgio Felzani; 11,30: Sviluppo territoriale e servizi, con il dott. Dario Ciamponi, l’Arch.Domenico Cifani, e il dott. Mosè Renzi; .12,30: Presentazione dell’Albergo Diffuso “Popoli Terme” con Nduccio.