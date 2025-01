PARIGI – “Stiamo promuovendo un modello unico , ‘Abruzzo Regione del Benessere’, che combina la qualità della vita con turismo esperienziale, cultura, enogastronomia e sostenibilità ambientale. In soli due anni siamo passati da una situazione di inattività alla riapertura degli stabilimenti termali con accreditamenti sanitari a Popoli Terme e Rivisondoli, raggiungendo oltre 100.000 presenze nel 2024 e garantendo impianti attivi tutto l’anno”.

Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della presentazione del progetto “Popoli Terme”, tenutasi oggi nel Salone Les Thermalies al Carrousel du Louvre di Parigi.

L’evento ha l’obiettivo di provare ad inserire l’Abruzzo nel panorama internazionale del turismo termale e del benessere.

Nel suo intervento, il presidente Marsilio ha sottolineato, si legge in una nota, “l’importanza strategica del termalismo per l’economia e lo sviluppo sostenibile dell’Abruzzo, evidenziando i traguardi raggiunti in soli due anni”.

Un focus particolare – viene spiegato – è stato posto sulla creazione di un vero e proprio HUB del turismo termale, che vede la sinergia tra Popoli Terme e Raiano nel cuore della Valle Peligna, contribuendo a posizionare l’intera area funzionale di Sulmona come destinazione di riferimento per il benessere e la sostenibilità.

Marsilio ha illustrato il logo del progetto, ispirato ai simboli della tradizione abruzzese, come la Presentosa e gli elementi naturali che evocano l’identità del territorio.

La Regione Abruzzo ha affidato a Popoli Terme l’attuazione del progetto multidisciplinare “Abruzzo Regione del Benessere”, istituito con la legge regionale n. 3 del 2020, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori, attraverso un’offerta turistica che integra salute, ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico.

L’evento oggi a Parigi ha visto gli interventi del sindaco di Popoli Terme, Dino Santoro, dell’amministratore di APTS, Benigno D’Orazio, e della presidente di A.N.CO.T., Franca Roso, i quali hanno ribadito “l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e imprenditori privati per il rilancio del settore termale”.

“L’Abruzzo – è stato sottolineato – si propone come una destinazione d’eccellenza nel panorama del turismo termale, offrendo un perfetto connubio tra natura, salute e benessere”.

Il presidente Marsilio ha concluso il suo intervento ringraziando gli attori coinvolti e confermando l’impegno della Regione nel continuare a sostenere lo sviluppo del comparto termale: “Quando istituzioni e imprenditori collaborano con un obiettivo comune – ha concluso – la valorizzazione del territorio diventa un’opportunità di crescita per tutti”.