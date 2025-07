POPOLI TERME: SMONTATA LA CARROZZERIA DI UNA FIAT 500, LADRO SCOVATO TRAMITE IL DNA

POPOLI TERME – Con l’accusa di furto aggravato un 34enne campano è stato denunciato alla procura della Repubblica di Pescara dai carabinieri della stazione di Popoli Terme (Pescara). Lo riporta il sito di Onda Tv di Sulmona (L’Aquila).

I fatti risalgono allo scorso aprile quando il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, aveva rubato la carrozzeria di una Fiat Cinquecento di proprietà di un uomo del posto. A trovare i resti della vettura era stato il proprietario che aveva segnalato il caso ai carabinieri. I militari, dopo aver esaminato le tracce ematiche del dna in collaborazione con il laboratorio del Ris, hanno individuato un 34enne che era già schedato nel database delle forze dell’ordine. Da qui la denuncia a piede libero.

