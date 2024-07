POPOLI TERME: TROVATO SENZA VITA SEBASTIAN DI TORO, SCOMPARSO IL 10 LUGLIO. IPOTESI GESTO VOLONTARIO

POPOLI TERME – È stato trovato senza vita, Sebastian Di Toro, 30 anni di Popoli Terme, che lo scorso 10 luglio aveva fatto perdere le tracce, allontanandosi dalla sua abitazione con la sua autovettura.

Dopo quasi due giorni di ricerche, un uomo questa mattina lo ha rinvenuto cadavere nella zona di Musellaro, frazione del comune di Bolognano.

Il corpo senza vita di Di Toro è stato trovato fuori dall’abitacolo della sua auto con una pistola.

Secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un gesto estremo. Sono in corso gli ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza dell’arma e per ricostruire l’accaduto. La vicenda è stata segnalata alla procura della repubblica di Pescara.

Una notizia che ha messo in ginocchio l’intera comunità di Popoli Terme che ha sperato fino all’ultimo di ritrovare in vita Sebastian. Il 30enne non aveva manifestato particolari problematiche. Per questo i carabinieri stanno cercando di scavare nella sua vita privata.