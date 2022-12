PORDENONE: MUORE INVESTITO MENTRE ERA IN BICI 28ENNE DI ATESSA, OPERATORE SOCIO SANITARIO

PORDENONE – Si chiamava Lorenzo D’Alonzo il giovane di 28 anni morto la notte scorsa dopo essere stato investito mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, in uno dei viali centrali di Pordenone.

Il giovane era originario di Atessa, in provincia di Chieti, e lavorava a Pordenone come operatore socio sanitario nel reparto di Chirurgia del locale ospedale.

L’investitore è invece un giovane di 25 anni: risiede in zona ed è originario del Burkina Faso.

Stava facendo il giro della città per la consegna a domicilio di sushi per conto del ristorante con cui collabora.

La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagando l’automobilista: si tratta di un atto dovuto per consentire l’eventuale nomina di un perito all’autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, e ad altri accertamenti irripetibili. Si tratta dell’ennesimo caso di una persona che, in bici, viene travolta e uccisa in Friuli Venezia Giulia.