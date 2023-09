PORNOGRAFIA MINORILE: PRESO NEL REGGIANO PER SCONTARE 4 ANNI DOPO CONDANNA DEFINITIVA A PESCARA

PESCARA – Condannato in via definitiva a 4 anni e 3 mesi per pornografia minorile. È finito dunque in carcere un 32enne reggiano, arrestato ieri dai carabinieri di Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, dove l’uomo era domiciliato. L’inchiesta era scattata nel 2019 da parte della Procura dell’Aquila che lo aveva denunciato in stato di libertà, assieme ad altre persone coinvolte, per pornografia minorile commessa a Penne (Pescara).

Il tribunale di Pescara lo aveva condannato il 19 dicembre 2022. Sentenza poi divenuta definitiva il 6 maggio scorso, oltre al pagamento di 17.000 euro di multa. Da qui, l’ufficio esecuzioni penali della Procura del tribunale di Bologna ha emesso l’ordine di carcerazione il 19 settembre 2023 eseguito ieri dai carabinieri di Castellarano