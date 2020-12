PORTAVA IL CANE A SPASSO PER SPACCIARE. ARRESTATO A PESCARA

PESCARA – Portava il cane a spasso fuori casa per spacciare, L.B. un 25enne che vive vicino all’ospedale di Pescara, arrestato poliziotti della squadra mobile giovedì.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, gli uomini della sezione Antidroga, coordinati da Giampaolo Guerrieri, che tenevano d’occhio il giovane già da da qualche giorno, giovedì lo hanno fermato e perquisito, trovandolo in possesso di mezzo chilo di hashish nascosto nella sella del motorino.

Il giovane era solito uscire di frequente da casa con il pastore tedesco, motivo valido per muoversi nonostante la pandemia e ogni volta cambiava abbigliamento, pensando di non essere riconosciuto e incontrava persone diverse. Poi si avvicina a uno scooter parcheggiato nei pressi della sua abitazione.

Il giorno dell’arresto, la prima volta si è diretto col cane sulla pista ciclabile del lungofiume e ha passato qualcosa a un giovane, fermato poco dopo dai poliziotti per un controllo e trovato in possesso di hashish e marijuana. Due ore dopo il 25enne è uscito di nuovo, vestito in modo diverso e con un cappellino in testa; in via del circuito ha incontrato un altro cliente, gli ha dato la marijuana e ha fatto per tornare a casa.

A quel punto sono intervenuti i poliziotti della Mobile, diretta da Dante Cosentino, che hanno perquisito l’abitazione, trovando, in un barattolo custodito in un mobile del soggiorno, una ventina di grammi di marijuana e una decina di grammi di hashish. In camera da letto, invece, hanno trovato le chiavi dello scooter che, si scoprirà poco dopo, era il nascondiglio della droga: sotto alla sella c’erani sono panetti e involucri di hashish. Mezzo chilo. E il 25enne finisce ai domiciliari.

