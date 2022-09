PORTIERATO ADSU: CENTRODESTRA L’AQUILA, “AL FIANCO DEI LAVORATORI

L’AQUILA – “A margine della terza commissione tenutasi nella giornata odierna, l’Amministrazione Comunale di Centrodestra, dopo aver audito le istanze dei rappresentanti sindacali dei lavoratori FILCAMS-CGIL e le associazioni di rappresentanza studentesca UDU ed Eolo manifesta pieno sostegno alle lavoratrici ed ai lavoratori in forza alla società appaltatrice del servizio di portierato in ADSU per la problematica occupazionale che stanno vivendo.”

Lo scrive in una nota il centrodestra aquilano a margine della III Commissione Consiliare tenutasi oggi nella sala di Villa Gioia.

“Questa Amministrazione è al lavoro, per quanto di competenza, come già dimostrato in sede di Consiglio Comunale, con gli Enti regionali interessati per pianificare tutte le strategie necessarie alla tutela del diritto allo studio, allo sviluppo dell’Aquila come Città Universitaria e alla tutela dei lavoratori.

La seduta odierna, considerata la delicatezza della questione, si è conclusa con la piena disponibilità a continuare il confronto con i soggetti coinvolti, anche con il favore manifestato da parte dell’opposizione in sede di Commissione.”, conclude la nota.