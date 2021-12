PORTO CANALE DI PESCARA, FEBBO: TRAGUARDO IMPORTANTE CHE SCONFIGGE LA BUROCRAZIA

PESCARA – “Quella di oggi è una giornata importante perché finalmente prende il via un progetto che porterà economia e sviluppo, sul quale abbiamo lavorato a lungo per recuperare i “mali della burocrazia. Un cammino iniziato fin dall’insediamento e che si è snodato lungo un percorso certo non facile, fatto da norme contraddittorie che trovavano facile rallentamento all’interno dei vari stadi del burocratismo tutto italiano, ma attraverso una continua interlocuzione con i vertici ministeriali che tutti abbiamo portato avanti con la determinazione e la volontà di giungere all’esito sperato. Questo progetto, che darà nuova vita allo scalo portuale di Pescara, porterà enormi vantaggi a tutta la regione e sancisce, ancora una volta, l’efficacia e la decisione dell’azione amministrativa della giunta di centrodestra. Inoltre, si tratta di una ennesima dimostrazione di quanto funzioni la sinergia con Arap che grazie alla volontà del governo Marsilio è tornata a essere concretamente il braccio operativo della Regione Abruzzo”.

E’ quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo a margine della conferenza stampa di questa mattina avente o oggetto la consegna dei lavori che riguarderanno i lavori sul porto canale di Pescara con la realizzazione del pennello di foce e della sopraelevazione della scogliera di radicamento.