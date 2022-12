PORTO DI GIULIANOVA: APPALTATI I LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO SCOGLIERA PROTEZIONE

PESCARA – Concluse le procedure di gara per l’affidamento dei lavori relativi al prolungamento della scogliera di protezione della nuova imboccatura del molo nord e per la ricarica e la messa in sicurezza del molo sud del Porto di Giulianova.

Lo ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis.

I lavori sul molo nord che prevedono lo sviluppo residuo di 87 metri di barriera, in prosecuzione di quella già realizzata, sono stati aggiudicati da ARIC, stazione appaltante per la Regione Abruzzo, tramite procedura negoziata per un importo complessivo di 2.860.970,09 euro.

L’intervento sul molo sud, aggiudicato sempre con procedura negoziata con importo lavori di 341.594,87, euro, prevede la rifioritura e la messa in sicurezza delle scogliere di protezione del molo danneggiato dalle mareggiate verificatesi negli ultimi anni nella costa teramana.