PORTO DI GIULIANOVA: D’ERAMO (LEGA), “PROFUCUO INCONTRO SU LAVORI MOLO NORD”

GIULIANOVA – “Durante l’incontro di stamane con la marineria giuliese abbiamo affrontato tanti temi, dal caro carburante alle norme europee sulla pesca.” è il primo commento del segretario regionale l’On Luigi D’Eramo a margine della visita al porto con il Presidente Valentino Ferrante assieme ai parlamentari Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro, il sindaco giuliese Jwan Costantini e il capogruppo in consiglio comunale Matteo Carpineta, e il consigliere regionale Emiliano Di Matteo, vice coordinatore.

D’Eramo nella circostanza ha sottolineato: “chiedo al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Umberto D’Annuntiis, tempi veloci e certi per il completamento del braccio di protezione del molo nord del porto di Giulianova rispetto al quale sono stati già stanziati 3.8 milioni di euro.” E continua: “In una condizione post pandemica, con una guerra ai confini Europei, non si può dormire su importanti investimenti di un’opera che è di vitale importanza per economia, lavoro e pesca”.

E conclude: “L’impegno della Lega al governo continua: ai 19 miliardi stanziati negli ultimi sei decreti per contrastare l’aumento del costo dell’enegia, il DL 21 aggiunge due provvedimenti mirati al settore della pesca: un credito d’imposta pari al 20% delle spese per carburante relative al primo trimestre del 2022 e un incremento di 35 milioni del fondo per la pesca disposto in legge di bilancio”.