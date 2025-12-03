PORTO DI ORTONA: FERMO AMMINISTRATIVO PER LA SOS HUMANITY

ORTONA – “Dopo aver soccorso 160 persone in due operazioni la scorsa settimana, la nostra nave Humanity 1 è stata temporaneamente fermata e posta sotto inchiesta a Ortona. Perché? Perché ci siamo rifiutati di comunicare con le autorità libiche”.

Lo riferisce su X la stessa ong, ‘Sos Humanity’, che aveva attraccato al porto di Ortona dopo aver sbarcato le 160 persone.