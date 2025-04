PORTO DI ORTONA: SIGISMONDI (FDI), “GRAZIE AL PRESIDENTE MARSILIO, 47 MILIONI PER INTERVENTI REALI”

ORTONA – “Forse qualcuno avrebbe dovuto informare il senatore Matteo Renzi che, grazie all’Accordo di Coesione sottoscritto dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, nella programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 sono stati destinati 47 milioni di euro per gli interventi sul porto di Ortona, 10 milioni in più rispetto alle risorse previste in passato”.

Così, in una nota, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“I suggeritori del senatore – aggiunge – avrebbero anche dovuto avvertirlo che i 37 milioni di euro, da lui menzionati nella sua recente visita a Ortona, si riferivano a fondi del Masterplan che, come gran parte degli interventi previsti, non avevano neanche un accenno di progettazione. Il presidente Marsilio ha dovuto rimodulare quei fondi, che erano destinati a un sicuro definanziamento, indirizzandoli verso interventi attuabili, pur lasciando le risorse necessarie alla progettazione delle opere”.

“Di fronte agli slogan che hanno caratterizzato il centrosinistra quando governava la Regione Abruzzo, oggi con il presidente Marsilio si lavora per il reale e concreto sviluppo del porto di Ortona, incrementando anche i finanziamenti rispetto al passato”, conclude Sigismondi.