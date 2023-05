PORTO DI PESCARA, TESTA (FDI): “CON IL MOLO NORD INFRASTRUTTURA COMPETITIVA E ATTRATTIVA”

PESCARA – “L’impianto infrastrutturale abruzzese continua a fortificarsi, con una attenzione importante sul sistema portuale regionale che oggi può giovare di un altro fatto compiuto a vantaggio del porto di Pescara. L’annuncio, stamane, della realizzazione del molo nord del porto canale che, per il secondo lotto di lavori, prevede la messa in opera di un percorso pedonale, attesta come prosegua l’azione del governo regionale a guida Marco Marsilio con l’intento, da sempre dichiarato, di rendere i porti regionali efficienti e all’avanguardia”.

È quanto dichiara il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa: “Come è noto, la struttura portuale pescarese necessità da decenni di interventi massicci sia sotto il profilo strutturale sia inerenti le problematiche del dragaggio, con tutti i riflessi, anche di natura turistica, che ne conseguono. Ed è sotto gli occhi di tutti come la programmazione della Regione Abruzzo, dall’inizio del proprio insediamento, si sia impegnata a trovare soluzioni che fossero, finalmente, definitive”.

“Al termine di tutti i lavori, Pescara sarà dotata di un porto funzionale, competitivo e attrattivo, come mai avvenuto nella storia della nostra città”, conclude Testa.