PORTO DI VASTO: ASSEGNATI 12 MILIONI PER POTENZIAMENTO, LAVORI AL VIA A PRIMAVERA 2023

VASTO – “E’ stata assegnata la realizzazione dell’opera, mediante appalto integrato, relativa al primo intervento di potenziamento e di riqualificazione infrastrutturale del porto di Vasto, finalizzata al prolungamento del molo nord di sopraflutto, per un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

“Debbo ringraziare il dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, che ha curato con celerità e professionalità tutta la fase della progettazione e della procedura di gara”, ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis.

L’importante infrastruttura portuale, di recente statizzazione a seguito dell’ingresso nell’autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale su proposta proprio della Regione, vede alla luce il primo di una serie di interventi strategici, finalizzati al potenziamento e all’incremento della relativa capacità produttiva e ricettiva, a favore dell’intero comparto produttivo ponendo in concreto le previsione del piano regolatore portuale vigente.

Il cronoprogramma delle attività prevede la definizione della relativa progettazione esecutiva e l’avvio delle relative lavorazioni entro i primi mesi del 2023.

A riguardo vale la pena rammentare come la giunta Marsilio abbia concentrato, in maniera sostanziale e come mai in passato, gli sforzi verso una programmazione organica e funzionale della portualità regionale.

“Il porto di Vasto – ha concluso il sottosegretario D’Annuntiis – si accinge a vivere una nuova fase, quella del potenziamento e della infrastrutturazione mediante una attività che procede senza sosta per dar corpo agli oltre 49 milioni di euro già programmati e finanziati, avendo attinto oltre che dai fondi FSC anche a quelli posti dal governo a favore delle Zone Economiche Speciali”.