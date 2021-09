PORTO DI VASTO, FEBBO: ” ‘SALPA’ L’AVVIO DELLE OPERE DI POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE”

VASTO – “Aperte le buste che affidano l’appalto dei lavori per un importo totale di 773,529.22 euro, (al netto di ribasso del 21,45%) sul progetto esecutivo dei lavori del Porto di Vasto”.

Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo che spiega: “Un finanziamento PAR FSC 2007/2013 – Linea d’Azione III.2.2.a Intervento 1, Potenziamento, razionalizzazione e messa in rete -dell’insieme dei nodi aeroportuali e portuali con riferimento alla movimentazione e alla logistica delle merci Porti e Aeroporti. Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante dell’intervento è l’ARAP Abruzzo. Dragaggio, strutturazione e riqualificazioni sono alcuni degli importanti interventi che prenderanno sostanza ed hanno una valenza molto elevata perché la mancata esecuzione di queste attività potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla piena e sicura operatività del porto stesso”.

“Tra gli interventi che più spiccano – continua Febbo – sono da evidenziare il rifacimento dei fondali che avranno un pescaggio medio di 7,5 m, con la rimozione di circa 36.000 mc di sedimenti; la riqualificazione stradale di Viale dei Marinai d’Italia e la pavimentazione di circa 1000 mq del piazzale di riva. Notoriamente, quest’ultimo, uno dei fattori limitanti dell’infrastruttura portuale vastese è certamente la limitata estensione degli spazi di movimentazione e stoccaggio delle merci. Tale fattore è determinato ed enfatizzato dalla particolare natura orografica – continua il capogruppo di FI – del contesto che vede il porto di Vasto incastonato tra Punta della Penna e Punta della Lotta, fronti di falesie che costituiscono vero e proprio limite fisico all’ampliamento verso terra delle banchine e per questo gli interventi serviranno a compensare questi limiti naturali di fruibilità”.

“Un’ importante sinergia tra Regione e Arap, che sta centrando un altro rilevante obiettivo che si incastra in un progetto strutturale e globale di interventi strategici posti in campo da questo Governo regionale”, conclude Febbo.