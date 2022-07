PORTO DI VASTO INFRASTRUTTURA DI RILEVANZA NAZIONALE, OK ANCHE DA COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI SENATO

VASTO – Approvato anche in Commissione Lavori Pubblici del Senato l’emendamento che permette di classificare il Porto di Vasto quale infrastruttura di rilevanza nazionale, ai sensi della L. 84/94, nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Tale classificazione consente ora di potenziare il Porto di Vasto, con l’accesso a finanziamenti nel quadro dello sviluppo economico e produttivo del territorio abruzzese e interregionale, interfacciato con il resto della Macroregione europea adriatico-ionica.

Commenta il sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Umberto D’Annuntiis.

“Il forte impegno del presidente Marco Marsilio e della Giunta Regionale ottiene ulteriori risultati finalizzati alla pianificazione, alla programmazione e al finanziamento di interventi strategici a favore dell’ampliamento e del potenziamento dei relativi hub portuali, tra cui quello vastese in località Punta Penna. Con questo passaggio il porto di Punta Penna assume valore nazionale, come da istanza di questa Giunta Regionale. Il Porto di Vasto assume un ruolo strategico nell’ottica di sviluppo economico e produttivo del territorio abruzzese. Ora alle risorse messe a disposizione da questo governo regionale si aggiungeranno quelle statali”.

Interviene anche il senatore Gianluca Castaldi, M5S, componente della 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea, firmatario dell’emendamento::

“L’approvazione per davvero (non come quello, pubblicizzato ieri come approvato senza esserlo) del mio emendamento 9.30 (testo 2) è avvenuta nella seduta notturna della Commissione Lavori Pubblici Senato. Ciò consentirà di far assumere al Porto di Vasto una valenza nazionale per una infrastruttura marittima considerata di importanza strategica per l’Abruzzo e per la dorsale Adriatica, con indubbi benefici per lo sviluppo economico-produttivo di interi territori”. Così il dopo la approvazione in Commissione.

E aggiunge: “Il merito è da dividere con la Regione Abruzzo : io ho raccolto insieme ad altri colleghi, l’invito a sostenere un emendamento pensato dalla Regione stessa; e ,di conseguenza, rafforzato la richiesta avanzata al Ministero dei Trasporti per promuovere il porto di Punta Penna-Vasto a rango nazionale.”