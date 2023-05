PORTO DI VASTO: INSTALLATE SCHERMATURE COLORATE NELLE AREE DI CONFERIMENTO RIFIUTI

VASTO – Sono state sistemate le aree di conferimento dei rifiuti all’interno del Porto di Vasto (Chieti). “Una ulteriore spinta verso la differenziazione dei rifiuti – dichiara il sindaco Francesco Menna – e un incoraggiamento a ad un conferimento corretto garantendo il decoro urbano”

“Obiettivo zero sacchi della spazzatura e situazione più decorosa – ha dichiarato l’assessore con delega al Porto Anna Bosco – all’interno dell’area portuale della nostra Città. Nonostante la presenza di ecopunti realizzati in passato da Pulchra, spesso e volentieri la situazione in termini di decoro e gestione del conferimento dei rifiuti si è resa problematica come segnalatoci dalla Capitaneria di Porto e dagli operatori. Per questo siamo intervenuti per riqualificare i punti e con l’installazione di schermature colorate.”

“Ricordo – ha concluso l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – che è necessaria la collaborazione dei cittadini al rispetto delle regole del vivere civile, disincentivando l’abbandono casuale e migliorando l’aspetto di quella zona”.