PORTO DI VASTO: SIGISMONDI (FDI), “OTTIMA PIANIFICAZIONE DI MARSILIO SU INFRASTRUTTURE REGIONALI”

VASTO – “Le importanti notizie che arrivano dalla Regione Abruzzo sul porto di Vasto dimostrano con quale determinazione il presidente, Marco Marsilio, e il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Umberto D’Annuntiìs, stiano portando avanti il programma di potenziamento dell’infrastruttura di Punta Penna”. È quanto dichiara il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

“Il porto di Vasto”, aggiunge,” sta beneficiando di un’attenzione che mai in passato aveva avuto e finalizzata a valorizzare le potenzialità del bacino portuale. La giunta Marsilio in tempi veloci è, dunque, riuscita non soltanto a recuperare i finanziamenti necessari ma a tradurli in progetti esecutivi e, a breve, anche all’inizio dei lavori. Potenziare le infrastrutture del territorio regionale era un impegno preso in campagna elettorale con gli abruzzesi e, infatti, i risultati finora raggiunti per il porto vastese rientrano in un piano programmatico più ampio di infrastrutturazione dell’Abruzzo. Mi piace ricordare anche le ulteriori azioni messe in campo per i porti di Pescara e Ortona. L’Abruzzo potrà diventare protagonista del trasporto merci via mare, a tutto vantaggio della propria crescita economica”.