PORTO GIULIANOVA, D’ANNUNTIIS A D’ERAMO: “CONTO SUL SUO AIUTO PER SVEGLIA A PROVVEDITORATO”

GIULIANOVA – “Raccolgo la richiesta dell’onorevole Luigi D’Eramo di non perdere tempo sui lavori di completamento del Porto di Giulianova. In Regione sono disponibili 3,8 milioni di euro per detti lavori, risorse che sono state reperite, come l’onorevole D’Eramo ben sa, grazie al lavoro del sottoscritto e del presidente Marco Marsilio. Risorse stanziate non solo per il molo nord ma anche per il molo sud”.

È quanto sottolinea il sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis che aggiunge: “Non c’è quindi alcun bocco dei fondi e i ritardi lamentati dei lavori del molo nord sono dovuti al fatto che il Provveditorato alle Opere Pubbliche, che dipende direttamente dal Ministero e quindi dal Governo nazionale (non da quello regionale), non ha ancora collaudato le opere realizzate. Senza questo collaudo, più volte da noi sollecitato, non può partire il completamento dell’opera”.

“Sono certo che ora, grazie anche al suo impegno, la burocrazia governativa si snellirà. Sono a sua completa disposizione per accompagnarlo presso gli uffici del Provveditorato (lo stesso che da oltre tre anni non riesce a svuotare la vasca di colmata del porto di Pescara) per dare la sveglia a chi di dovere e permettere di raggiungere insieme questo importante traguardo per la città di Giulianova , la Provincia di Teramo e la Regione intera. Nel frattempo gli uffici regionali stanno lavorando sulla porzione di propria competenza, e a breve si procederà con la gara per appaltare i lavori al molo sud”, chiosa D’Annuntiis.