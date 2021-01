PORTO GIULIANOVA: FERRANTE PRESIDENTE, VONGOLARI, “IN CDA NESSUNO DELLA MARINERIA!”

GIULIANOVA – “È scandaloso che nel Cda dell’ente porto di Giulianova, per la prima volta non ci sia un rappresentante della marineria”.

A protestare è il consigliere uscente esponente del Consorzio vongolari Cogevo, Walter Squeo, a seguito della nomina di Fabrizio Valentino Ferrante a nuovo presidente dell’Ente Porto Giulianova. Il commercialista, 53 anni, è stato eletto all’unanimità dai rappresentanti dei vari organismi che compongono il Cda dell’ente.

Del Consiglio fanno parte Monica Tentarelli, dipendente della Regione, l’ingegner Fabrizio Bonaduce in quota Lega e Riccardino Albani di FdI.

«È scandaloso che nel Cda per la prima volta non ci sia un rappresentante della marineria». «Onorato per l’Incarico che mi è stato conferito oggi quale Presidente dell’Ente Porto di Giulianova. Metterò tutta la passione che ho sempre messo in ogni cosa che ho fatto nella mia vita, anche per questa nuova sfida, con l’obiettivo di non deludere nessuno e di rispondere al meglio alle aspettative di ognuno”, ha commentato su fb Ferrante

