PORTO ORTONA, FEBBO: “COLETTI NAUFRAGA NELLA BRAMA POLITICA”

ORTONA – “Da troppo tempo lontano dalla scena politica ed in evidente stato confusionale, Gianluca Coletti sceglie di tornare a parlare del Porto di Ortona, palesando di aver perso un’occasione utile per tacere. Qualora risultasse già anacronistico che il “rampante” Coletti impieghi una settimana per commentare la visita del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ci chiediamo perché non abbia sfruttato questo tempo per documentarsi, anziché partorire congetture e fandonie”. Questo è quanto dichiara il consigliere regionale, Mauro Febbo.

“È evidente che il “diversamente giovane” Coletti nel cercare di avere “attenzioni elettorali” sia sconfinato nella ricerca di chiarimenti e non ci esimiamo dall’offrirli nuovamente. Ad Ortona – afferma Mauro Febbo – come ricordato dal Ministro Carfagna, i fondi inizialmente previsti dal Masterplan, riassorbiti dal Governo Conte per esigenze di cassa per fare fronte alle urgenze legate all’emergenza Covid, sono stati riassegnati da qualche settimana e sono in corso di approvazione tramite provvedimento del CIPE di prossima emanazione. Ad essi sono stati assegnati ulteriori 19 milioni di euro da destinare soprattutto al potenziamento della banchina di riva, come illustrato nel corso della visita del ministro dal Comandante della Capitaneria di Porto, Cosmo Forte, affinché lo scalo aumenti la propria capacità ed attività. Un passaggio fondamentale per rendere ancor più centrale ed appetibile il Porto di Ortona nella strategia della Zes”.

“Davvero irresponsabile l’atteggiamento di Coletti che pur di avere visibilità – conclude Mauro Febbo – si è spinto a contraddire la realtà dei fatti, ma soprattutto l’operato del Ministro Carfagna e le parole di plauso spese nei suoi confronti persino dall’Onorevole Camillo D’Alessandro, un tempo suo riferimento politico”.