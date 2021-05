PORTO PESCARA: AFFIDATI LAVORI PER SOPRA-ELEVAZIONE SCOGLIERA NORD

PESCARA – Dopo anni di attesa firmato il contratto di appalto per l’affidamento dei lavori necessari ad evitare l’insabbiamento del porto canale di Pescara, e il miglioramento della qualità delle acque, sopraelevando la scogliera sommersa che parte dalla riva nord della foce e sarà prolungato il pennello della stessa, a protezione dell’apertura già effettuata sulla diga foranea.

Presso lo studio del notaio Guido Lo Iacono, Giuseppe Savini, presidente dell’Arap, Azienda regionale delle Attività Produttive, ha sottoscritto con l’ingegnere Orianna Boscolo Contadin, legale rappresentante della società CO.ED.MAR. s.r.l., vincitrice dell’appalto, l’assegnazione della progettazione e della esecuzione del prolungamento del pennello posto a nord della foce del fiume Pescara.

Verrà infatti sopraelevata la scogliera sommersa che parte dalla riva nord della foce e sarà prolungato il pennello della stessa, a protezione dell’apertura già effettuata sulla diga foranea.

Il presidente Savini sottolinea “la strategicità di un’opera che il Comune di Pescara attende da tanti anni e che avrà come primario ed importantissimo effetto il miglioramento della sicurezza della navigabilità, nonché la protezione del primo tratto di spiaggia a nord del fiume dall’influenza delle acque, in tal modo le sabbie trasportate dalle mareggiate non incroceranno più i sedimenti condotti dal fiume Pescara. E’ presumibile quindi che nel suo intero tratto nord si assista ad un netto miglioramento della balneabilità del litorale”.

“Si tratta solo di un primo step, ritenuto fondamentale,” commenta con soddisfazione Savini, “al quale seguiranno gli appalti per l’ultimazione del pennello a sud e la risoluzione definitiva del problema della navigazione in modo particolare per la marineria pescarese, in ottemperanza del nuovo piano regolatore portuale.”

“ARAP è impegnata con la Regione guidata dal Presidente Marco Marsilio, con gli assessori e i dipartimenti competenti, insieme al Sindaco Carlo Masci, a ridare alla città di Pescara un porto degno della sua storia, strategico ed importante dal punto di vista economico e turistico.”