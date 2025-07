PORTO PESCARA E IMPIANTO EOLICO VASTESE: FORUM H2O, “MINISTERO DIMENTICA PUBBLICO PER LA VIA”

PESCARA – “Nuovo porto di Pescara e grande impianto eolico nel Vastese, il Ministero dell’Ambiente avvia la fase pubblica per le osservazioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale ma ‘dimentica’ di avvisare…il pubblico!”.

Così, in una nota, il Forum H2O che sottolinea: “cittadini ignari e violate le norme sulla partecipazione, è necessario ripetere le procedure”.

“Il Ministero dell’Ambiente lo scorso 26 giugno – si legge nella nota – ha avviato la procedura di un mese (scadenza 26 luglio) per la raccolta delle osservazioni per la Valutazione di Impatto Ambientale del nuovo porto di Pescara (deviazione del porto canale) ma ha incredibilmente ‘dimenticato’ di pubblicare sulla home-page dedicata ai progetti il relativo avviso al pubblico. La norma impone al ministero di dare ampio risalto all’avvio delle procedure anche perché il cittadino ha poi solo 30 giorni di tempo per studiare le carte e inviare osservazioni. Il Forum H2O si è accorto dell’omissione in maniera del tutto fortuita”.

“Stessa sorte – aggiunge -, con l’aggravante che nel frattempo sono pure scaduti i termini per depositare osservazioni, per un grosso progetto di eolico industriale con 11 aerogeneratori da 200 metri di altezza da realizzare nel vastese nei comuni di Fresagrandinaria, Dogliola e Lentella. Il Ministero scrive di aver avviato la fase pubblica il 24 febbraio 2025 per la durata di due mesi ma nella cronologia degli avvisi al pubblico sul sito dello stesso ministero non vi è nulla su questo progetto”.

“Il Forum H2O ha quindi inviato a numerosi dirigenti del ministero, compreso il responsabile trasparenza e anticorruzione, una dura lettera in cui elenca una lunga serie di violazioni delle norme sulla trasparenza e sulla partecipazione dei procedimenti di V.I.A., chiedendo altresì, di riavviare daccapo le procedure per cercare di sanare i vizi”, conclude.