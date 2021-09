PORTO PESCARA, SOSPIRI: “IN AUTUNNO AL VIA NUOVI LAVORI”

PESCARA – Vertice in Capitaneria a Pescara per fissare punti fermi e paletti in merito ai lavori per il completamento del nuovo porto commerciale e passeggeri. Interventi che contano un finanziamento complessivo di 51milioni e 200mila euro.

Presenti all’incontro di oggi il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, rappresentanti dell’Arap e dell’Autorità Portuale, e il comandante della Direzione Marittima, Salvatore Minervino.

“Oggetto del vertice – spiega Sospiri – era quello di riannodare le fila dei cantieri che entro pochi mesi partiranno per il completamento di quello che sarà il nuovo porto di Pescara, uno scalo moderno, attrezzato, capace di ospitare navi passeggeri, il trasporto delle merci e ovviamente i nostri pescherecci che resteranno dentro il porto canale – ribadisce – e anche in questo caso abbiamo già preventivato, tra gli interventi, un dragaggio imponente che ci garantirà fondali funzionali e utili per molto tempo”.

“La Fase 1 delle opere – prosegue Sospiri – ha previsto l’apertura della diga foranea e la messa a dimora della barriera soffolta”.

“Ora si parte con la Fase 2 che riguarda la darsena commerciale: il mese di settembre verrà utilizzato dalla ditta che si è aggiudicata l’appalto per effettuare la verifica bellica, mentre tra fine ottobre e inizio novembre partirà il cantiere che prevede la realizzazione del pennello dalla foce, per far emergere la barriera soffolta, e la costruzione della scogliera di raccordo di sinistra idraulica, opere che dovranno inderogabilmente chiudersi entro fine 2022. Nel frattempo entro fine anno partirà la gara d’appalto dei lavori della Fase 3 che prevede la realizzazione del molo guardiano nord con palancole e di una parte del molo guardiano sud, ovvero 250 metri sui 400 metri complessivi, quindi sino all’altezza dei trabocchi. In questo caso l’Arap, che è la stazione appaltante, procederà con una gara d’appalto integrato di tipo complesso”

. “Contestualmente – aggiunge Sospiri – procede il maxi-progetto di prolungamento dell’asse attrezzato sulla banchina sud verso l’attuale stazione marittima, che non dovrà confliggere con la viabilità ordinaria e, piuttosto, consentirà l’allargamento di via Andrea Doria con l’eliminazione dell’attuale recinzione divisoria tra carreggiata stradale e banchina sud. Oggi abbiamo dunque dato forma e concretezza allo sviluppo della parte sud di Pescara, immaginato come il nuovo polo turistico della città”.