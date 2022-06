PORTO TURISTICO PESCARA: 100 MUSICISTI PER OMAGGIARE IL PUNK ROCK

PESCARA – Nel segno dell’hard rock e, soprattutto del punk, dai fermenti proto-punk degli anni Sessanta alle evoluzioni degli anni Novanta e Duemila.

Questo è l’omaggio targato “The Biggest Combat Rock Band” che torna dal vivo a Pescara, nell’ambito della rassegna Estatica alla Marina del Porto Turistico., L’appuntamento è in programma domenica 17 luglio.

Un’iniziativa che prende spunto dal format consolidato “Combat Rock”, appuntamento live con l’esibizione di due band contrapposte sullo stesso palco che si sfidano suonando vicendevolmente cover di gruppi noti, rappresentando ognuna la propria band di riferimento. Invece della sfida, il progetto mira a dare l’opportunità a tutti i musicisti di ogni provenienza di suonare in un ensemble di strumentisti (batteria, basso, chitarra) e vocalist, su brani scelti dagli organizzatori.

Lo spirito di questa iniziativa è molto semplice: oltre 100 artisti si ritroveranno insieme per suonare all’unisono, secondo lo spirito della condivisione e della passione per il rock.

La scaletta dell’edizione 2022 propone un viaggio attraverso cinque decadi, con altrettanti brani della tradizione internazionale. Lo scorso anno, invece, è stato scelto un percorso monografico dedicato agli Ac/Dc.

In scaletta “You Really Got Me”, un brano musicale del gruppo rock britannico The Kinks, scritto dal leader della band Ray Davies ed incluso nell’album Kinks (1964). Costruita sul “powerchord”, non solo fu la hit di svolta per la band ma diventò anche un brano simbolo della “British invasion”. Venne riconosciuto come uno dei primi prototipi di brano hard rock e punk rock, ma non solo: Influenzerà i musicisti rock contemporanei.

Oltre ad essere considerato uno dei pezzi che ha definito il Beat degli anni Sessanta è divenuto influente anche in ambienti Heavy Metal.

Un viaggio nel punk non può prescindere dai Ramones e da uno dei brani più celebri della band americana: “Blitzkrieg Bop”. Il tuffo negli anni Ottanta è accompagnato dalle note dei Bestie Boys con “Fight for Your Right, poi “Song 2” dei Blur (1997) e Seven Nation Army dei White Stripes.

