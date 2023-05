PORTO VASTO, SIGISMONDI (FDI): “AMPLIAMENTO BANCHINA LEVANTE FONDAMENTALE PER ARRIVO TRENI”

VASTO – “A distanza di pochissimo tempo dalla notizia del potenziamento del molo di levante del porto di Vasto, oggi apprendiamo dal commissario straordinario della Zes, Mauro Miccio, dell’avvio della gara d’appalto per i lavori di ampliamento della banchina di levante e del porto di Vasto, per un importo complessivo di 7 milioni e 650mila euro”.

Così, in una nota, il senatore abruzzese e capogruppo dell’VIII commissione, Etelwardo Sigismondi: “Si tratta di un’opera di importanza fondamentale che consentirà di far giungere i treni direttamente sul molo, a tutto vantaggio degli operatori e della logistica delle merci”.

“I progetti individuati dalla Regione Abruzzo e dati in carico alla Zes continuano a concretizzarsi ed a trovare realizzazione, frutto della proficua collaborazione tra il presidente Marco Marsilio e il commissario Miccio che ringraziamo per il lavoro che sta portando avanti con grande determinazione. È evidente come l’infrastruttura portuale vastese abbia riconquistato in questi ultimi anni un ruolo chiave all’interno della programmazione regionale e nazionale”, conclude Sigismondi.