PORTOROSE: 5 MILIONI PER L’AMPLIAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO DI ROSETO

L’AQUILA – La Giunta regionale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per l’ampliamento e messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi ‘PortoRose’, per un costo complessivo stimato in 5 milioni di euro finanziato con i fondi FSC 2021-2027, “che segna un passo significativo per il rilancio infrastrutturale costiero della Provincia di Teramo”.

A comunicarlo, in una nota, è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis.

“Il porto turistico – spiega – sarà oggetto di opere strategiche finalizzate a rafforzare l’accessibilità, l’efficienza e la sicurezza dello scalo: grazie alla realizzazione di bracci a mare protettivi, sarà garantita la sicurezza della navigazione in entrata e in uscita dal porto, mitigando i rischi legati a fenomeni meteorologici e morfodinamici. Inoltre, l’intervento prevede la delocalizzazione della marineria in una darsena separata rispetto all’area destinata al diporto turistico, migliorando così la logistica portuale e la convivenza tra attività commerciali e turistiche”.

“Un altro obiettivo fondamentale – aggiunge – è l’ampliamento del bacino portuale per accogliere un maggior numero di posti barca, offrendo così un servizio più efficiente e competitivo per i diportisti e per le attività locali legate alla pesca e al turismo nautico. Sul piano della mobilità, inoltre, viene tenuto conto della viabilità d’accesso, della valorizzazione della ciclovia adriatica e dei collegamenti ferroviari, con l’obiettivo di promuovere una logistica sostenibile e multimodale in linea con le esigenze della collettività”.

“L’intervento di ampliamento e messa in sicurezza del Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi testimonia l’impegno costante della Giunta Marsilio nella realizzazione di infrastrutture efficienti, sicure e moderne. Le opere programmate garantiranno maggiore sicurezza alla navigazione, offriranno nuovi spazi agli operatori economici e rappresenteranno un volano per lo sviluppo turistico e produttivo locale, nel pieno rispetto degli standard ambientali e dei criteri di sostenibilità europei”, conclude.