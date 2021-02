POSA PRIMA PIETRA IZS, D’ALBERTO: “GIORNATA STORICA PER L’INTERA CITTA'”

“È una bella giornata quella di oggi, una giornata storica non solo per l’Istituto Zooprofilattico ma anche per l’intera città”.

Queste le parole con le quali il sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto ha aperto il suo saluto, alla cerimonia di posa della prima pietra del nuovo polo tecnico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

“Ho la fortuna di partecipare come Sindaco a questa cerimonia – ha proseguito – ma ringrazio tutti coloro che mi hanno preceduto per aver reso possibile questo traguardo, sia dal punto di vista amministrativo che per ciò che concerne le scelte politiche. Altresì ringrazio il direttore dell’Izs D’Alterio, gli organi amministrativi e tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo. Non si stratta di un mero spostamento, di una delocalizzazione, come talvolta vengono intese queste operazioni, ma al contrario di un rafforzamento, del potenziamento dei presìdi dell’Istituto Zooprofilattico nella città, con il coinvolgimento di un area periferica particolarmente bella. Anche per questo, abbiamo già buttato le basi per una valorizzazione della stessa anche infrastrutturale, con il miglioramento della viabilità, l’individuazione di modalità che favoriscano la connessione centro/periferia e l’avvio di procedure accelerate.

L’IZS è un orgoglio della nostra città – ha sostenuto ancora D’Alberto – che la identifica, e noi dobbiamo spingere, soprattutto in questa fase in cui sono disponibili finanziamenti comunitari, per valorizzare ancora di più il lavoro straordinario che l’Istituto compie; un lavoro che si è rivelato indispensabile, ancora una volta, in occasione della pandemia, quando la comunità scientifica che anima l’impegno di questa istituzione, si è posta al servizio e all’attenzione nazionale ed internazionale per la sua altissima attività.

“Dobbiamo valorizzare l’Izs quotidianamente – ha concluso il sindaco – non in occasioni periodiche e non dobbiamo riferirci ad esso solo quando c’è da nominare i rappresentanti istituzionali; è giunto il momento di fare di questo istituto, l’organismo che può fornire con la sua operatività e con la sempre più riconosciuta autorevolezza scientifica, il suo indispensabile contributo a quel processo di sviluppo della città e del territorio, di cui abbiamo necessità e diritto”.

