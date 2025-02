POSSIBILI DISSERVIZI IDRICI NELL’AQUILANO L’11 FEBBRAIO: LO RENDE NOTO LA GRAN SASSO ACQUA

L’AQUILA – A seguito di comunicazione da parte di E-distribuzione di interruzione della fornitura di energia elettrica per esecuzione di lavori sugli impianti che alimentano il rilancio idrico sito in San Nicandro, comune di Prata D’Ansidonia, l’ufficio tecnico della Gran Sasso Acqua S.p.A. informa che, saranno possibili interruzioni dell’erogazione idrica nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 16:00 di martedì 11 febbraio. Ecco i comuni interessati dell’aquilano: Caporciano, Carapelle Calvisio, Catelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Prata D’ansidonia, San Benedetto In Perillis. Si precisa fin d’ora che i volumi accumulati nei serbatoi dovrebbero garantire la continuità del servizio.