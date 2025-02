POST SISMA 2016: A CASTELLI ARRIVANO I FONDI PER LA NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI FORESTALI

CASTELLI – Trasferiti 400mila euro all’Ufficio speciale ricostruzione della Regione Abruzzo per la realizzazione della nuova stazione del comando dei carabinieri Forestali di Castelli, in provincia di Teramo.

Ad annunciarlo con una nota, dopo aver firmato il decreto, è stato il commissario alla riparazione e ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. “Si tratta di un primo acconto rispetto all’importo complessivo di 2 milioni di euro, finanziato dall’Ordinanza speciale 27. Il soggetto attuatore dell’intervento è la direzione regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio.

“Dopo la notizia dell’avanzamento per la caserma dei carabinieri di Sulmona, a stretto giro registriamo un passo avanti anche per la nuova caserma dei carabinieri Forestali di Castelli e questo non può che renderci fieri del lavoro che stiamo portando avanti insieme al presidente Marco Marsilio, al direttore dell’Usr Vincenzo Rivera e al Demanio”, commenta il Commissario Castelli. “L’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina al territorio anche nel pieno dell’emergenza, merita spazi funzionali, sicuri, che sappiano accogliere uomini e donne che tutelano ogni giorno con il loro lavoro la sicurezza delle comunità dell’Appennino centrale”.

L’intervento rientra nell’Ordinanza speciale 27, che in Abruzzo programma 28 milioni di euro per 8 interventi. Gli altri sette sono, in provincia dell’Aquila, la demolizione e ricostruzione caserma dei carabinieri e carabinieri Forestali di Montereale, l’adeguamento sismico della caserma dei carabinieri di Sulmona e la demolizione e ricostruzione caserma agenti della polizia Penitenziaria di Sulmona. In provincia di Teramo, la manutenzione straordinaria della caserma dei vigili del Fuoco di Teramo, la manutenzione straordinaria delle ex Carceri Giudiziarie di Teramo, la manutenzione straordinaria dell’ex Ufficio del Registro di Teramo, miglioramento sismico di una porzione del convento di San Domenico a Teramo.