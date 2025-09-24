POSTAZIONE 118 A ROCCA DI MEZZO: ASL L’AQUILA, “VOLONTA’ DI POTENZIARE IL SERVIZIO”

L’AQUILA – “Piena volontà di potenziare la postazione del 118 di Rocca di Mezzo da parte dell’Azienda”.

Lo precisa, in una nota, la direzione della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila in merito alle notizie pubblicate dalla stampa relative alla copertura del servizio nel paese rocchigiano. (Qui il link)

“L’importanza strategica del servizio è fuori discussione – viene sottolineato -, anche considerando il flusso turistico dell’altipiano delle rocche, così come è ben nota la programmazione regionale relativa all’emergenza urgenza, che la ASL intende assolutamente rispettare. Purtroppo non è stato possibile a oggi garantire il servizio h 24 per una carenza di personale sanitario, problema di carattere nazionale, a cui si sta cercando di far fronte in ogni modo”.

Aggiunge Franco Marinangeli, direttore del dipartimento di Emergenza e Accettazione della Asl: Tre giorni fa si è concluso un concorso per medici di emergenza-urgenza che certamente andrà a mitigare l’attuale situazione. Accolgo comunque con favore la proposta di un tavolo di condivisione delle problematiche sanitarie dell’altipiano finalizzato a migliorare i servizi erogati alla popolazione residente e ai turisti”.

Il direttore generale, Paolo Costanzi, sottolinea, a sua volta, come, non appena insediato, abbia “tempestivamente attivato un dialogo costruttivo sia con i sanitari che con le associazioni di volontariato che operano nell’emergenza territoriale per una proficua collaborazione, conscio del fatto che la gestione dell’emergenza sanitaria rappresenta il biglietto da visita del Servizio Sanitario Regionale per la popolazione”.