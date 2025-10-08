POSTAZIONE 118 BAZZANO: PIETRUCCI PORTA IL CASO IN COMMISSIONE VIGILANZA

L’AQUILA – “L’area cittadina ad est dell’Aquila ha bisogno di una postazione del 118. Non è questione di oggi, tanto che la richiesta risale al 14 maggio del 2021, presentata formalmente alla Asl e alla Regione da trenta associazioni d volontariato, culturali e sociali di Paganica, Bagno, Pianola, Monticchio, San Gregorio, Onna, Bazzano, Tempera, Aragno, Assergi, Camarda, Filetto, e Pescomaggiore. Circa 30 mila abitanti del comune dell’Aquila. La metà dei cittadini del capoluogo”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci che, con un atto formale, ha investito del problema direttamente la Commissione Regionale di Vigilanza, presieduta da Sandro Mariani, chiedendo l’audizione dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, del direttore del Dipartimento, il facente funzioni Camillo Odio, del direttore dell’agenzia sanitaria regionale Pierluigi Cosenza e del direttore generale della Asl L’Aquila- Sulmona – Avezzano, Paolo Costanzi.

Domani, giovedì 9 ottobre, del 118 a Bazzano se ne discuterà in Commissione Vigilanza.

“La questione, il 30 dicembre del 2021 – ricorda Pietrucci -, finì in Consiglio comunale che approvò un ordine del giorno che individuava nel poliambulatorio di Bazzano il luogo adatto dove inserire il servizio di soccorso. La risoluzione venne inoltre approvata il 21 febbraio 2022 dalla V Commissione consiliare regionale, tenendo presente la difficoltà di raggiungere in emergenza la zona Est della città negli otto minuti previsti in area urbana e nei 20 minuti in area extraurbana, come da linea guida del Ministero della Sanità. Nonostante questo, il presidio del 118 nel poliambulatorio di Bazzano non è stato mai istituito”.