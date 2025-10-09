POSTAZIONE 118 L’AQUILA EST: PIETRUCCI, “COSTANZI ASSICURA, AMBULANZA ENTRO NOVEMBRE”

L’AQUILA – “Entro il mese di novembre avremo finalmente l’ambulanza, con una postazione 118 dedicata, nell’area Est della città. Lo ha dichiarato oggi nella commissione regionale vigilanza, da me richiesta sul tema, il manager della Asl1 Paolo Costanzi, che ringrazio personalmente per l’importante lavoro svolto in queste settimane per istituire la postazione all’Interno degli spazi Arap dove è già presente il centro di vaccinazione”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci.

U”na vittoria di trenta associazioni – sottolinea -, del collega Americo Di Benedetto, di diversi consiglieri comunali del centrosinistra, del compianto Andrea Tarquini e di tante e tanti che come me,ci hanno messo il cuore, la faccia, la dedizione e il coraggio, nel portare avanti una battaglia per la collettività”.

“Nella zona Est della città dell’Aquila infatti, vivono più di 20.000 persone e più di duemila lavoratori operano nel nucleo industriale di Bazzano e Monticchio – ricorda Pietrucci – Quest’ampia parte della popolazione del Capoluogo, in caso di emergenza, per un intervento dalla zona Ovest, ha dovuto attendere finora circa trenta minuti vista anche l’enorme estensione del Comune aquilano (467 Kmq), le infrastrutture stradali inadeguate, il traffico congestionato in alcune ore della giornata, nonché per le avverse condizioni meteorologiche nel periodo invernale”.

“Il diritto alla cura dopo la nostra battaglia verrà quindi finalmente garantito più equamente su tutto il territorio comunale, permettendo di salvare vite umane e riscattando una parte della città, per troppo tempo dimenticata. È stato anche affrontato il tema delle ambulanze medicalizzate in diversi comuni, sopratutto quelli dell’alto Sangro e del Parco Nazionale d’Abruzzo per i quali si sta procedendo a un nuovo bando per reperire medici che saranno assunti per garantire il servizio”, conclude Pietrucci.