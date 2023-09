POSTAZIONE DEL 118 A BAZZANO-PAGANICA: PIETRUCCI, “VINCERE BATTAGLIA DEL COMPIANTO ANDREA TARQUINI”

L’AQUILA – “Tutti noi abbiamo pianto nei giorni scorsi, la scomparsa di una persona speciale, un uomo per bene, un esempio di altruismo, generosità e passione civile. Andrea Tarquini in tutta la sua vita ha avuto come missione quella di fare del bene al prossimo. Andrea ha anche guidato l’impegno di tante associazioni, gruppi e cittadini della zona Est dell’Aquila per rivendicare la realizzazione di una postazione del 118 nel poliambulatorio di Bazzano-Paganica ed assicurare così il Pronto Intervento verso i cittadini di quella zona e dei tanti paesi della cintura orientale dell’Aquila”.

Così in una nota il consigliere regionale del Pd, Pierpaolo Pietrucci.

LA NOTA

Nella sua attività lavorativa, nel volontariato, nell’impegno culturale, nel ruolo di amministratore locale, Andrea ha sempre espresso il meglio di sé. Per questo il cordoglio cittadino è stato così sincero, ampio e profondo.

Ma chi lo conosceva bene, ha avuto modo di verificarne fino all’ultimo la sua inesauribile attività sociale, vedendolo a capo di una sfida sacrosanta per la salute e la sicurezza della gente.

Andrea, infatti, ha guidato l’impegno di tante associazioni, gruppi e cittadini della zona Est dell’Aquila per rivendicare la realizzazione di una postazione del 118 nel poliambulatorio di Bazzano-Paganica ed assicurare così il Pronto Intervento verso i cittadini di quella zona e dei tanti paesi della cintura orientale dell’Aquila.

Quella sua battaglia – che ho raccolto in Consiglio regionale insieme ad Americo Di Benedetto – ha portato all’approvazione unanime di una Risoluzione e poi alla decisione del CREA (il Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo) di inserire nella nuova mappatura delle postazioni territoriali del sistema 118 la Postazione H12 Diurno India a Bazzano.

Ecco dunque – oltre le parole di affetto e cordoglio unanimemente espresse – cosa bisogna fare in concreto per rendere davvero omaggio ad Andrea Tarquini: far sì che la sua battaglia (ultima solo in ordine di tempo) veda finalmente la luce.

Bisogna che la Giunta regionale superi i ritardi burocratici, le inerzie formali, le incomprensibili e inconfessate difficoltà che ancora persistono,e dia una risposta al diritto alla salute dei cittadini per onorare al meglio la memoria di un protagonista di questa nostra città.