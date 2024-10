“POSTE A MEZZO SERVIZIO E SPORTELLO ATM CHIUSO DI SERA”: PROTESTA LA LEGA DI SPOLTORE

SPOLTORE – “A Spoltore (Pescara) l’ufficio postale presente nel centro urbano, quello di via Fonzi, funziona solo la mattina, quindi metà giornata. Il pomeriggio, se i cittadini hanno necessità di effettuare pagamenti o altro, sono costretti a fare chilometri per recarsi in altri uffici postali. E ciò non è accettabile considerando che nel centro storico vivono tante persone anziane. E non è finita qui perché anche lo sportello Atm dopo una certa ora non eroga più soldi. Alle 22 chiude per poi tornare a funzionare alle 6 del mattino. Non solo, spesso il fine settimana è fuori uso. Alla luce di questa situazione, che sta creando parecchi disagi, come Lega abbiamo deciso di avviare una raccolta firme per chiedere a Poste Italiane di intervenire e garantire anche l’apertura pomeridiana dell’ufficio postale e quella h24, sette giorni su sette, del Postamat”.

Ad annunciare la petizione è il coordinatore cittadino della Lega Spoltore, Paolo De Amicis. “In paese – spiega – problemi di questo genere non ne abbiamo mai avuti. Le difficoltà sono cominciate subito dopo l’emergenza Covid. Ora bisogna assolutamente fare qualcosa. Una città come Spoltore, che presto fra l’altro entrerà a far parte della Nuova Pescara, non può rischiare di perdere servizi importanti. Di qui, la nostra richiesta a Poste Italiane. All’amministrazione comunale rivolgiamo, invece, un appello affinché si intervenga per rilanciare e rivitalizzare il centro urbano, che è sempre più in crisi, con attività che hanno chiuso e stanno chiudendo via via i battenti. E questo, ripeto, non possiamo permetterlo. Come Lega, siamo pronti a fare la nostra parte e a trovare le giuste soluzioni”.