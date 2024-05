POSTE ITALIANE: A L’AQUILA CORSO DI GUIDA SICURA PER I DIPENDENTI

L’AQUILA – Ha fatto tappa oggi all’Aquila, nella Filiale provinciale di Poste Italiane a Centi Colella, il corso “Guida sicura”.

Al seminario, tenuto da rappresentanti della Polizia Stradale dell’Aquila, hanno partecipato 20 dipendenti appartenenti a varie strutture aziendali, con particolare riguardo a coloro che svolgono le loro attività con veicoli aziendali.

L’iniziativa formativa si inserisce nell’ambito delle azioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di potenziare ulteriormente le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Poste Italiane ha infatti siglato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno un protocollo d’intesa con l’obiettivo comune di sviluppare una cultura della prevenzione degli incidenti sulle strade.

Durante l’incontro, i funzionari della Polizia Stradale hanno illustrato le situazioni di rischio e le modalità per affrontarle, le distrazioni più comuni e pericolose, i dispositivi di protezione individuale e non ultime le regole da tenere quando si guida come i limiti di velocità.

Il progetto nazionale nelle scorse settimane ha fatto tappa a Chieti e nelle prossime saranno organizzati nuovi appuntamenti in Abruzzo.