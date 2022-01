POSTE ITALIANE: A PESCARA IN CONSEGNA DOMANI ALTRE 5.300DOSI DI VACCINO MODERNA  

PESCARA – È prevista per domani, giovedì 27 gennaio, la consegna, da parte di SDA Express Courier, di 5.300 dosi destinate all’Ospedale Santo Spirito di Pescara.

Nella sola giornata di giovedì, in tutta Italia il corriere espresso di Poste Italiane recapiterà, per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria, complessive 865.600 dosi del vaccino Moderna attraverso 39 furgoni speciali.

Oltre all’Abruzzo, i mezzi SDA, in collaborazione con Esercito Italiano, Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare, faranno tappa inCampania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto.

Poste Italiane ricorda che è possibile effettuare la prenotazione per la vaccinazione collegandosi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ e inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria; contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20); utilizzando uno dei 270 sportelli ATM Postamat attivi su tutto il territorio regionale (di cui 60 nella provincia di Pescara); oppure attraverso i 630 portalettere in servizio in Abruzzo (di cui 150 in tutta la provincia di Pescara).

La scorsa settimana a Pescara il corriere espresso di Poste Italiane aveva consegnato altre 4.500 dosi di vaccino Moderna (da inizio anno complessive 18.600 dosi).