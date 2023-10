POSTE ITALIANE: AL COMUNE DI RAPINO IL PREMIO “CRESCO AWARD CITTA’ SOSTENIBILI”

RAPINO – Per la capacità di progettare e realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio, in linea con gli obiettivi definiti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030. Con queste motivazioni l’impegno dei comuni e degli enti è stato premiato da “Poste italiane”, che ha partecipato all’ottava edizione di “Cresco Award Città Sostenibili”, il contest promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’”Associazione nazionale comuni italiani”.

L’azienda ha scelto Rapino, comune di circa 1.200 abitanti in provincia di Chieti, che nel corso dell’assemblea annuale dell’Anci presso la Fiera di Genova ha ricevuto il premio “Per lo sviluppo sostenibile dei piccoli Comuni”, che consiste in sessioni di consulenza con l’ausilio dei professionisti interni e dei volontari d’impresa.

Il progetto premiato è stato inaugurato a luglio: il Parco della Gioia di Rapino, un luogo di aggregazione per la comunità, un spazio inclusivo e sostenibile, ma anche una attrazione turistica regionale con numerose presenze registrate durante la stagione estiva. La struttura è stata pensata con una particolare attenzione all’ambiente grazie all’utilizzo di materiali riciclati e plastiche rimosse dagli oceani.

“Ringrazio sentitamente Poste Italiane – ha dichiarato il sindaco di Rapino, Rocco Micucci – perché con la scelta di conferire il Premio Cresco Awards 2023 al Comune di Rapino ha acceso un riflettore sul Parco della Gioia, un’opera realizzata perseguendo realmente la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Abbiamo allargato il concetto di parco giochi, con l’idea di invitare tutti a muoversi e ad incontrarsi in un luogo veramente speciale, andando così ad influire positivamente sia sul paesaggio che sull’aggregazione sociale della comunità”.

“Non solo spazi per giocare, ma anche percorsi per passeggiare, angoli per leggere, ascoltare musica, conversare, e addirittura il TreexOffice, una casa sull’albero in via di realizzazione, dotata di elettricità, connessione wi-fi e di postazioni per lavorare e studiare, insomma un coworking moderno ed alternativo per studenti e giovani imprenditori”, ha concluso il sindaco.

“Il riconoscimento assegnato al Comune di Rapino – si legge in una nota – conferma ancora una volta la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle sue comunità, un percorso virtuoso fatto di impegni reali, investimenti, nuovi servizi e opportunità concrete, al servizio della crescita economica e sociale del Paese”.