POSTE ITALIANE: ATTIVO ANCHE IN ABRUZZO IL SERVIZIO PER SPEDIRE LIBRI IN TUTTA ITALIA

ROMA – Anche in Abruzzo è possibile spedire uno o più libri in modo semplice ed economico. Con il servizio “Piego di Libri” i cittadini possono infatti inviare libri in tutta Italia fino a 5 kg, sia su supporto cartaceo che digitale, recandosi in uno dei 472 uffici postali della regione o presso i Centri di Accettazione dedicati alle aziende.

È inoltre possibile scegliere una serie di servizi aggiuntivi, come, ad esempio, il diritto di raccomandazione, per avere una consegna con la firma del destinatario, l’avviso di ricevimento, per ricevere direttamente prova dell’avvenuta consegna e il contrassegno, servizio che consente di subordinare la consegna all’incasso dell’importo indicato dal mittente. La soluzione è disponibile per privati, aziende (case editrici, librerie), Pubbliche Amministrazioni, scuole e università. Tutte le informazioni sul servizio sono consultabili al link https://www.poste.it/prodotti/piego-di-libri.html.