POSTE ITALIANE: CON IL PROGETTO POLIS A ROCCA DI MEZZO NASCE “SPAZI PER L’ITALIA”

ROCCA DI MEZZO – L’edificio di Poste Italiane in via Generale Licio Giorgieri a Rocca di Mezzo (L’Aquila), da fine maggio, sarà il primo immobile in Abruzzo e uno dei primi 250 nel Paese scelti da Poste Italiane nell’ambito del progetto “Polis”, per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti.

Il nuovo spazio, allestito accanto all’ufficio postale “Polis” di via Generale Licio Giorgieri, dotato di parcheggio, dispone di due uffici privati per due persone, un ufficio privato per quattro persone e un open space con quattro postazioni oltre a un’accogliente area break.

L’offerta commerciale degli “spazi per l’Italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

Il sindaco di Rocca di Mezzo, Mauro Di Ciccio, ha espresso soddisfazione per l’attenzione dell’Azienda al tessuto imprenditoriale locale e alla comunità: “Il Progetto Polis, che ha individuato il nostro Comune come uno dei primi beneficiari di questo nuovo servizio di Poste Italiane, rappresenta un grande vantaggio per la nostra intera comunità e sicuramente produrrà una grande spinta per una crescita economica dell’intero territorio dell’Altopiano delle Rocche. Non posso, come sindaco, che essere orgoglioso per questo importante investimento che Poste Italiane ha voluto riservare al mio Comune”.

“È motivo di vero orgoglio – ha sottolineato il direttore dell’ufficio postale di Rocca di Mezzo, Daniele Pallotta – essere stati scelti come prima sede in Abruzzo che offre questi ambienti di lavoro alla comunità. ‘Spazi per l’Italia’ è sicuramente una ulteriore iniziativa di una Azienda che intende non solo confermare ma anche rafforzare il ruolo di punto di riferimento nel Paese e in particolare nelle piccole comunità. Una bella opportunità per i cittadini quindi, ma anche per le piccole aziende e per i professionisti del territorio, che potranno accedere in questo nuovo spazio a tariffe accessibili e con la massima flessibilità”.

Gli ambienti di lavoro moderni e dotati di numerosi servizi all’interno dell’edificio di via Licio Giorgeri, che già ospita un ufficio postale completamente rinnovato secondo le caratteristiche del progetto “Polis”, si presentano dunque come un ulteriore valore aggiunto per i cittadini e potranno essere utilizzati per un solo giorno o per periodi più ampi.

Con questo ulteriore servizio Rocca di Mezzo entra a far parte della rete di spazi per ufficio più diffusa, digitalizzata e accessibile del Paese. Un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a [email protected].