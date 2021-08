POSTE ITALIANE: CON “PUNTO POSTE DA TE” L’UFFICIO POSTALE NELLE CASE DEI CITTADINI DEL CHIETINO

CHIETI –Da oggi anche i cittadini della provincia di Chieti hanno la possibilità diavere un ufficio postale a portata di mano grazie al Locker “Punto Poste Da Te”, un innovativo servizio messo a disposizione da Poste Italiane, che puòessere installato nei condomini, all’interno di spazi aziendali e nei locali aperti al pubblico delle amministrazioni comunali.

Il servizio, interamente digitale, permette di gestire le spedizioni e i pagamenti comodamente da casa o dall’ufficio, a qualsiasi ora e tutti i giorni della settimana, in totale autonomia e velocità, facilitando così anche il rispetto delle norme di distanziamento interpersonale in vigore in questo periodo di emergenza sanitaria.

Dotati di schermo ad alta risoluzione ed operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, i nuoviLocker sono un vero e proprio “ufficio postale” che consente, dopo essersi registrati, di ricevere in modo automatico, veloce e sicuro, i pacchi spediti dal Gruppo Poste Italiane anche quando non si è in casa, semplicemente accedendo con un QR Code alla cella in cui è stato depositato il pacco da parte del corriere (anche se diverso dal Gruppo Poste Italiane). Il cliente, infatti, verrà avvisato dell’arrivo di un pacco mediante una notifica nell’App Ufficio Postale, oltre che via SMS ed email, contenente un QR Code che potrà utilizzare per il ritiro semplicemente avvicinando il proprio smartphone al lettore ottico del Locker.

Con i nuovi Locker, inoltre, i cittadini di Chieti e provincia, hanno la possibilitàdi spedire autonomamente i pacchi prepagati e preaffrancati, ritirare la corrispondenza a firma, anche dotata di avviso di ricevimento, apponendo la firma digitale tramite l’APP “Ufficio Postale”, pagare bollettini postali, effettuare la ricarica di carte PostePay o di SIM telefoniche. Possono inoltre essere gestite le consegne personali, ad esempio per riconsegnare un mazzo di chiavi oppure un oggetto dimenticato, semplicemente accedendo all’APP “Ufficio Postale”, prenotando una cella per una consegna “privata” e condividendo con l’interessato il codice di apertura della cella.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei nuovi “Punto Poste Da Te” e per conoscere i requisiti minimi per richiedere il servizio e le informazioni su come attivarlo si può visitare il sito https://www.poste.it/puntopostedate

Poste Italiane con questo nuovo servizio vuole confermare ancora una volta la propria presenza sul territorio al servizio dei cittadini, rafforzando la rete “Punto Poste”, dotata di oltre 350 Locker tradizionali e di oltre 10.000 “Collect Point”, (tabaccherie, bar, cartolerie, edicole, negozi KiPoint e supermercati Carrefour) che si affianca agli oltre 12.500 Uffici Postali in tutta Italia.

“PuntoPoste Da Te”, favorisce infine una migliore sostenibilità ambientale dell’e-Commerce grazie alla concentrazione delle spedizioni presso un unico punto, con la conseguente ottimizzazione della logistica e la riduzione delle emissioni di CO2 e grazie ad un corretto riciclo degli imballaggi delle spedizioni recapitate attraverso il sistema di raccolta differenziata.