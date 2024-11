POSTE ITALIANE: SALGONO A 284 GLI UFFICI ABRUZZESI CON I SERVIZI ANAGRAFICI A SPORTELLO

ROMA – Nuova tappa del Progetto Polis in Abruzzo. È stato infatti appena esteso a 260 uffici postali di altrettanti comuni con popolazione sotto i 15mila abitanti il servizio di richiesta di certificati anagrafici e stato civile. Con le nuove attivazioni del servizio, da oggi salgono a 284 le sedi abilitate in tutta la regione.

Nello specifico, 94 uffici postali sono stati abilitati in provincia dell’Aquila (per un totale di 104 complessivi), 87 in provincia di Chieti (per un totale di 97 complessivi), 40 in provincia di Pescara (per un totale di 43 complessivi) e 39 in provincia di Teramo (per un totale di 40 complessivi). Il servizio è reso disponibile da ANPR, la banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno. Le tipologie dei certificati. In queste sedi, direttamente allo sportello, il cittadino può richiedere, per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica uno o più certificati tra il certificato anagrafico di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), di stato civile, stato di famiglia e stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, unione civile e contratto di convivenza.

Inoltre, sempre in questi giorni, in 4 uffici postali (Nocciano in provincia di Pescara, Ateleta in provincia dell’Aquila e Castiglione Messer Marino e Tornareccio in provincia di Chieti) sono stati attivati dei “totem” innovativi dai quali i cittadini, con l’utilizzo della carta d’identità elettronica o dello spid, possono scaricare in autonomia i certificati di loro interesse. Con queste ultime abilitazioni, salgono a 27 gli uffici postali abruzzesi in cui è disponibile questo servizio in modalità digitale. Gli altri servizi disponibili. In particolare, in 288 uffici postali abruzzesi è possibile richiedere i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito”, secondo quanto contenuto nella convenzione firmata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero della Giustizia e Poste Italiane.

Negli stessi uffici postali è disponibile anche il servizio “Certificati INPS”, che prevede il rilascio a sportelli dei certificati “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e “Obis-M” direttamente ai pensionati. Infine, in 39 uffici postali della regione è attivo il servizio di richiesta di rilascio e rinnovo passaporto. I cittadini possono recarsi presso l’ufficio abilitato del loro comune oppure in una qualsiasi delle altre sedi provinciali dove è attivo il servizio.

L’implementazione e l’estensione di questi servizi rientra nell’ambito del più ampio progetto “Polis”, il progetto di Poste Italiane che accanto a importanti interventi di ammodernamento e ristrutturazione degli uffici postali punta a trasformare queste sedi nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione in 7mila comuni al di sotto dei 15mila abitanti, a livello nazionale. In Abruzzo, sono 120 gli uffici postali già ristrutturati e operativi secondo la tipologia del progetto Polis, mentre in altri 12 sono in corso i lavori di ristrutturazione.