POSTE, SMENTITA IPOTESI ATTACCO HACKER: “DISGUIDO TECNICO PER AGGIORNAMENTO INFORMATICO”

ROMA – “Il disguido tecnico, che si è verificato stamani negli uffici postali è dovuto ad un aggiornamento del sistema” e non ad un attacco informatico. È quanto fanno sapere fonti di Poste Italiane, precisando che “il disguido è in via di risoluzione”. La precisazione arriva dopo la notizia diffusa ieri su possibili attacchi di hacker filorussi del collettivo Killnet.