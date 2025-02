POTABILIZZATORE MONTORIO: CONTINUA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMUNI ANCORA SENZ’ACQUA

MONTORIO AL VOMANO – Continua la manutenzione straordinaria al potabilizzatore di Montorio al Vomano (Teramo).

Nonostante le manovre sulla rete idrica e la chiusura preventiva dei serbatoi nelle ore notturne – fa sapere in una nota Ruzzo Reti – alcune condotte adduttrici non sono riuscite completamente a ricaricarsi, causando il prolungamento dei disagi in alcuni Comuni della provincia di Teramo.

In particolare, fino alla tarda serata di oggi, 1 febbraio, mancherà l’acqua a Castelnuovo, nel Comune di Castellalto, e in alcune vie del Comune di Giulianova.

I tecnici sono costantemente al lavoro per ripristinare la regolarità della fornitura idrica.

Seguiranno aggiornamenti.