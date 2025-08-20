PRANZO ATER L’AQUILA: SI, “CHI SI OCCUPA DI CASE POPOLARI DEVE AGIRE CON SOBRIETA'”

L’AQUILA – “La recente notizia relativa a un pranzo in un ristorante romano, con una spesa particolarmente elevata e fattura intestata all’Ater L’Aquila, ha suscitato molte perplessità e interrogativi. Pur non avendo tutti gli elementi per ricostruire con certezza i fatti, riteniamo doveroso richiamare con forza il tema della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche”.

Così in una nota Pierluigi Iannarelli, segretario Sinistra Italiana L’Aquila, sulla vicenda del pranzo da 690 euro dei vertici dell’Ater dell’Aquila.

LA NOTA

Chi dirige un ente pubblico, soprattutto quando si occupa di temi fondamentali come l’edilizia residenziale pubblica, ha il dovere di agire con sobrietà e attenzione, assicurando che ogni spesa sia sempre coerente con gli interessi della collettività.

Le spiegazioni rese note finora, incentrate su un possibile errore di intestazione della fattura da parte del ristorante e sulla volontà del direttore di pagare personalmente la spesa, non esauriscono le necessarie garanzie di chiarezza e controllo.

Un elemento in particolare desta ulteriore preoccupazione: il fatto che il ristorante abbia potuto in autonomia intestare la fattura all’ATER indica che l’ente era già presente nella sua anagrafica clienti con tanto di Partita IVA, la cui fattura presumibilmente è stata inviata telematicamente, ed acquisita al protocollo generale dell’ente.

Questo dettaglio potrebbe far pensare che non si tratti di un episodio isolato, ma di una possibile prassi che se consolidata meriterebbe un’indagine approfondita.

Per questo, come Sinistra Italiana L’Aquila chiediamo che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ATER apra senza indugio un’istruttoria interna, volta a verificare la corretta gestione dell’episodio e ad accertare l’eventuale ripetizione di spese analoghe, anche meno note, che possano aver coinvolto l’ente.

La trasparenza e la sobrietà non possono mai essere sospese o rimandate, soprattutto in enti pubblici che gestiscono risorse e servizi essenziali. Le istituzioni hanno il dovere di dare risposte puntuali, evitando ambiguità o giustificazioni poco convincenti.

Sinistra Italiana L’Aquila ribadisce il proprio impegno a vigilare sul corretto uso delle risorse pubbliche, perché solo attraverso il rispetto di tali principi si può ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.