PRATI DI TIVO E PRATO SELVA, COMUNI DI PETRACAMELA E FANO VOGLIONO COMPARE GLI IMPIANTI

PIETRACAMELA – Comuni di Pietracamela e Fano Adriano si candidano come acquirenti degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva e chiedono i fondi necessari alla Regione.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, la decisione è stata annunciata ieri nel corso di un consiglio congiunto delle due amministrazioni, che si è svolto nel municipio di Pietracamela.

In particolare, le amministrazioni guidate dai rispettivi sindaci Antonio Villani e Luigi Servi hanno deliberato a maggioranza, con l’astensione di due consiglieri di minoranza di Pietracamela e l’assenza di quelli di Fano, un atto pubblico in cui viene formalizzata alla Gran Sasso Teramano spa (Gst) la manifestazione di interesse ad acquisire gli impianti con la richiesta di revisione del bando di vendita aggiudicato definitivamente dalla Finori srl per un milione e 650mila euro che permetterebbe loro di rientrare nella partita e alla Regione Abruzzo le risorse necessarie per acquistare gli impianti che andrebbero a estinguere il debito della Gst che ammonta a un milione e 350mila euro.

Si legge ancora sul Centro, che il documento verrà ora inviato all’ente regionale e al liquidatore della Gst Gabriele Di Natale che porterà la manifestazione di volontà all’assemblea dei soci.

“Il nostro è un altro tentativo di risolvere civilmente la situazione perché è tutto bloccato, la liquidazione della Gst non va avanti e regna l’incertezza – hanno dichiarato Villani e Servi – invieremo il nostro atto ufficiale e aspetteremo cosa ci risponderanno la Gran Sasso Teramano, la Provincia e la Camera di Commercio, i soci maggioritari, augurandoci di poter avere un sostanzioso aiuto finanziario dalla Regione”.