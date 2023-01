PRATI DI TIVO: RALLY E SGOMMATE NEL PIAZZALE INNEVATO, FIOCCANO LE MULTE

TERAMO – Da alcuni giorni in Pietracamela, in località Prati di Tivo era stato segnalato che alcuni automobilisti a bordo delle proprie autovetture effettuavano delle pericolose evoluzioni sul piazzale innevato, creando pericolo per gli altri utenti e per loro stessi. Il fenomeno non è nuovo ma è stato sempre e costantemente monitorato a mezzo dell’impiego in zona di pattuglie dei Carabinieri.

La Compagnia Carabinieri di Teramo per scoraggiare questo fenomeno ha posto in atto dei servizi preventivi effettuati dai militari delle stazioni Carabinieri di Pietracamela, Nerito di Crognaleto e Montorio al Vomano.

I servizi che hanno creato un sicuro deterrente al fenomeno segnalato hanno anche proceduto in chiave repressiva infatti sono stati pizzicati 5 automobilisti all’atto di effettuare tale pratica, incuranti degli altri utenti della strada presenti. Gli stessi tutti di età compresa tra i 25 e i 35 anni e tutti della provincia di Teramo, sono stati contravvenzionati per “condotte di guida scorrette”.